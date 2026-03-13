Kemer'den Antalya istikametine seyir halindeki 07 BZT 992 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Çakır, Sarısu Kavşağı'na yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralı Çakır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA