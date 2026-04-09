Antalya’nın Kepez ilçesinde yapımı süren bir binada 30’lu yaşlarda bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

İNŞAATTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahalle Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat alanını kontrol etmek için gelen bir çalışan, bodrum kattaki merdiven boşluğunda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 30’lu yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Şahsın üzerinde bir miktar nakit para ve banka kartları bulunduğu öğrenildi. Ancak herhangi bir kimlik belgesine rastlanmadı. Bu nedenle kimlik tespiti yapılamadı.

Bazen böyle haberler geliyor… Ne olduğu tam belli değil, kim olduğu bilinmiyor. Ama bir yerde biri eksiliyor. Sessizce.

PARMAK İZİYLE TESPİT EDİLECEK

Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimliğin belirlenmesi için parmak izi çalışması başlatıldığı öğrenildi. Olayın şüpheli ölüm kapsamında değerlendirildiği ve çok yönlü soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İnşaatlarda güvenlik konusu yine gündemde. Çünkü bu tür alanlar çoğu zaman kontrolsüz kalıyor… Özellikle akşam saatlerinde.