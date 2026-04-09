Alanya’da bekçilerin görev ve yetkileri değişti. Dıştan yoklama, araç kontrolü ve çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

ALANYA’DA BEKÇİ YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Alanya’da güvenliği doğrudan ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. bekçilerin görev ve yetkileri genişletildi ve sahadaki uygulamalara ilişkin kurallar netleştirildi. Yapılan değişiklikle hem güvenlik önlemlerinin artırılması hem de uygulamaların daha belirli sınırlar içinde yapılması hedefleniyor.

Özellikle mahalle aralarında ve gece saatlerinde devriye gezen bekçiler artık daha görünür olacak. Ama işin bir de vatandaş tarafı var… sokakta yürürken kontrol edilme ihtimali artık daha somut hale geldi.

DIŞTAN YOKLAMA YETKİSİ GELDİ

Yeni düzenlemeye göre bekçiler, yeterli şüphe oluşması halinde dıştan yoklama yapabilecek. Bu uygulama, üst araması sayılmayacak ve sadece güvenlik amaçlı sınırlı bir kontrol olarak uygulanacak.

Yani vatandaşın cebine ya da eşyasına müdahale yok. Ama dıştan kontrol var. Aradaki fark… önemli.

ARAÇ KONTROLLERİNE SINIR

Bekçilerin araçlara yönelik yetkileri de yeniden çizildi. Buna göre:

- Araçların sadece dışarıdan görülebilen kısımları kontrol edilebilecek

- Detaylı araç araması yapılamayacak

Bu düzenleme ile bekçi araç kontrol yetkisi sınırları daha net hale getirildi. Ama yine de sürücüler için “dur ihtimali” artmış durumda.

GÖREV SAATLERİ NETLEŞTİ

Yeni kurallara göre bekçiler ağırlıklı olarak gün batımı ile gün doğumu arasında görev yapacak. Ancak ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek.

Yani gece dışarıdaysan, bekçiyle karşılaşma ihtimali artık daha yüksek. Özellikle yaz sezonunda…

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA ESNEKLİK

Terör, doğal afet ya da olağanüstü durumlarda bekçilerin görev saatleri değiştirilebilecek. Bu karar bakan onayıyla uygulanacak.

Bu madde aslında kriz anları için. Ama kapsamı geniş.

GÖREV TARZI DA BELİRLENDİ

Yeni düzenleme sadece yetkileri değil, sahadaki davranış biçimini de kapsıyor. Bekçiler:

- Ağır ve dikkatli adımlarla yürüyecek

- Çevreyi sürekli kontrol edecek

- Zaman zaman düdük çalarak varlığını gösterecek

Biraz eski mahalle düzeni gibi… Ama daha sistemli.

İKİLİ GÖREV SİSTEMİ GELDİ

Bekçiler artık görevlerini iki kişi halinde yapacak. Ekipte kıdemli olan bekçi sağ tarafta yer alacak.

Bu detay küçük gibi duruyor ama sahadaki disiplin açısından önemli.

VALİLİKLER EK GÖREV VEREBİLECEK

İhtiyaç halinde bekçiler farklı bölgelerde görevlendirilebilecek. Bu da özellikle Alanya’da yoğunluk olan mahallelerde güvenlik artırımı anlamına geliyor.

Yani bir bölgede sorun varsa, bekçi sayısı hızlıca artırılabilecek.

Bir şey daha var… bu değişiklikler kağıt üstünde net. Ama sahada nasıl uygulanacak, onu zaman gösterecek.