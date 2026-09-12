Antalya'da bunaltıcı yaz sıcaklarının ardından sonbahar serinliği için tarihler netleşti. Hava tahmin raporlarına göre, kent genelinde 19 Eylül'de başlayacak olan kademeli düşüş, 27 Eylül itibarıyla yerini belirgin bir soğumaya bırakacak.

Eylül ayının ilk haftalarında 34 derece bandında seyreden sıcaklıklar, 19 Eylül'de gündüz 28, gece 17 dereceye gerileyecek.

20-26

Eylül tarihleri arasında gündüz sıcaklıklarının 27 ile 30 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Bu süreçte gece sıcaklıkları ise ortalama 16-17 derece civarında hissedilecek.

ASIL SOĞUMA 27 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Meteorolojik verilere göre, Antalya'da asıl sonbahar etkisi 27 Eylül'de yüzünü gösterecek. Bu tarihte gündüz sıcaklığının 22 dereceye, gece sıcaklığının ise 13 dereceye kadar inmesi öngörülüyor. Ertesi gün olan 28 Eylül'de ise gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların gündüz 21, gece 12 derece bandına ineceği tahmin ediliyor.

EKİM AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Ekim ayının ilk haftasında kentte sıcaklıkların 21-24 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Özellikle 4 ve 8 Ekim tarihlerinde sağanak yağış geçişleri öngörülürken, 9 Ekim'den itibaren gece sıcaklıkları tek haneli rakamlara gerileyerek 9-10 derece seviyelerinde ölçülecek.

REKOR SICAKLIKLARIN ARDINDAN GELEN KESKİN GEÇİŞ

Temmuz ayında termometrelerin 46,1 dereceyi göstererek son 95 yılın rekorunu kırdığı Antalya'da, ekim ayıyla birlikte yaşanacak bu düşüş, yaz ve sonbahar arasındaki keskin meteorolojik geçişi gözler önüne seriyor. Uzun süren yüksek nem ve rekor sıcaklıkların ardından gelecek olan yağışlı periyot, bölgedeki tarımsal üretim hazırlıkları ve turizm sezonunun son çeyreği açısından belirleyici bir dönüm noktası oluşturuyor.