Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

DHA'nın aktardığına göre, kısa sürede dağlık araziye ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

AYNI BÖLGEDE NE OLMUŞTU?

Enizçakırı Mahallesi ve çevresi, yakın zamanda büyük bir orman felaketine sahne olmuştu. 7 Eylül tarihinde aynı noktada başlayan alevler, hızla büyüyerek komşu Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine kadar sıçramıştı.

Üç gün boyunca devam eden o yangında toplam 2 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Risk altındaki 285 hanede yaşayan 835 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, onlarca ev alevlere teslim olmuştu. Bugünkü yangının benzer bir boyuta ulaşmadan durdurulması için ekiplerin bölgedeki yoğun mesaisi devam ediyor.