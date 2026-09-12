İşten çıkarılan bir kaynak ustasının açtığı dava sonucunda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, haftalık tatil günlerinde yapılan çalışmalar için işçiye hem hafta tatili ücreti hem de fazla mesai ödemesinin aynı anda yapılamayacağına hükmetti.

Haksız yere işten çıkarıldığını belirten kaynak ustası, kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra ödenmeyen tatil ve fazla çalışma ücretlerinin tahsili için İş Mahkemesi'ne başvurdu. İşveren tarafı ise sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini ve işçinin herhangi bir alacağı bulunmadığını savundu. Yerel mahkeme ve ardından Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin taleplerini kısmen haklı bularak davanın kabulüne karar verdi.

YARGITAY'DAN MÜKERRER ÖDEME İPTALİ

İşveren avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yayımlanan gerekçeli karara göre, haftanın yedi günü aralıksız çalışan bir işçinin tatil gününe denk gelen yedi buçuk saatlik mesaisi için çifte hesaplama yapılması hukuka aykırı bulundu.

İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu emsal karar, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında tazminat hesaplama yöntemlerini doğrudan etkileyecek. Artık alacak davalarında, çalışılan hafta tatiline denk gelen yedi buçuk saatlik dilim fazla çalışma hesabından tamamen çıkarılacak. Böylece işverenin aynı mesai süresi için mükerrer ücret ödemesinin önüne geçilmiş olacak.