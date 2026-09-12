Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Çerler ve Ahatlı mahallelerinde MRT Maden Sanayi A.Ş. tarafından açılmak istenen mermer ocağı projesi mahkemelik oldu. Kaş Kültür ve Çevre Derneği ile bölge halkı, Antalya Valiliğinin 30 Nisan 2026 tarihinde verdiği "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali talebiyle dava açtıklarını duyurdu.

Kaş Kültür ve Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 99,54 hektarlık alanı kapsayan projenin ilk etabında 240 dönümlük meşe ve maki örtüsü kesilecek. Çalışmalar sırasında 40 bin ton verimli yüzey toprağının kaldırılacağı ve faaliyet süresince yaklaşık 1 milyon 250 bin ton pasa ile maden atığı oluşacağı aktarıldı. Şirket raporlarına dayandırılan verilere göre, bu atıklar ağaçları kesilecek 105 dönümlük orman arazisine dökülecek.

TOZ VE KAMYON TRAFİĞİ ENDİŞESİ

İşletme faaliyetleri sırasında saatte 28,471 kilogram toz oluşacağının öngörüldüğünü belirten dernek yönetimi, bu durumun tarım, küçükbaş hayvancılık ve arıcılığı olumsuz etkileyeceğini savundu. Ocağa en yakın tarım arazisinin sadece 20 metre, günde 162 sefer yapması planlanan hafriyat kamyonlarının geçeceği güzergahın ise bazı evlere yalnızca 8 ila 20 metre mesafede olduğu vurgulandı.

ÇED İPTAL DAVALARINDA SİT ALANI FAKTÖRÜ

Türkiye genelindeki maden projelerine yönelik ÇED iptal davalarında, faaliyet alanının birinci derece arkeolojik sit alanlarına ve yerleşim yerlerine olan mesafesi mahkemelerin temel inceleme konuları arasında yer alıyor. Kaş'taki projede de köylülerin "Tüse" olarak adlandırdığı iki ayrı birinci derece arkeolojik sit alanının ruhsat sahası içinde kalması, hukuki sürecin en önemli dayanaklarından birini oluşturuyor. Fiili işletme sahasının bu alanlara 176 ve 570 metre mesafede bulunması dikkat çekiyor.

Dernek yetkilileri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, bölgenin doğal ve kültürel varlıklarının korunmasını talep etti. Mahalle sakinleri, projeye karşı başlattıkları hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.