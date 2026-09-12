Antalya Eczacı Odası'nın 2026

Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Toplantıda eczacılık mesleğinin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve yasal zorluklar masaya yatırıldı. Antalya Eczacı Odası Başkanı Eczacı Mustafa Çelebi'nin açıklamalarına göre, yeni dönemde eczanelerin sürdürülebilirliği odak noktası olacak.

Çelebi, göreve geldikleri günden bu yana il merkezi ve ilçelerdeki eczaneleri ziyaret ettiklerini aktardı. Sahada yapılan görüşmelerde artan işletme giderleri, kalifiye personel eksikliği ve ilaç tedarikinde yaşanan aksaklıkların en büyük problemler olarak öne çıktığı bildirildi. Yönetim olarak bu sorunlara sadece kulak veren değil, çözüm üreten bir anlayışla yaklaştıklarını belirten Çelebi, mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

YENİ DÖNEMDE HANGİ SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR?

Eczacılık mesleğinin sadece ticari bir faaliyet olmadığını, bilim ve eğitime dayandığını ifade eden Çelebi, üniversitelerle işbirliklerinin artarak devam edeceğini duyurdu. Önümüzdeki sürecin yol haritasını da paylaşan oda başkanı; kamu kurum iskontoları, eczane dışı sağlık ürünü satışlarının engellenmesi, mevzuat baskıları ve dijital dönüşüm konularına ağırlık vereceklerini açıkladı. Ayrıca genç eczacıların sektöre daha sağlam adımlarla girmesi için de özel çalışmalar yürütüleceği aktarıldı.

İLAÇ TEMİNİNDEKİ SIKINTILAR HASTALARI NASIL ETKİLİYOR?

Eczacıların gündeme taşıdığı ilaç tedarik sorunları ve artan işletme maliyetleri, doğrudan halk sağlığını ilgilendiren bir boyuta sahip. Giderek zorlaşan ekonomik şartlar altında bazı ilaçların piyasada bulunamaması veya kısıtlı gelmesi, vatandaşların tedaviye erişimini doğrudan etkiliyor. Odaların yürüttüğü bu sektörel mücadele, eczanelerin kepenk kapatmasını önlemenin yanı sıra hastaların kesintisiz ilaç hizmeti alabilmesi için de kritik bir işlev görüyor.

Antalya genelindeki tüm ilçeleri kapsayan bu kararlar ve hedefler, yereldeki eczanelerin de çalışma şartlarını yakından ilgilendiriyor. Gelecek yıl kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan oda, meslektaşlar arası iletişimi güçlendirecek sosyal, sportif ve bilimsel etkinliklere hız verecek. Çelebi, meslek örgütünün gücünün üyelerin katılımından geldiğini hatırlatarak mesleğin geleceği için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.