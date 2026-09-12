Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, tarımsal üretimde ciddi verim kaybına yol açan kırmızı örümceklere karşı yeni bir biyolojik mücadele yöntemi duyuruldu. "Faydalı Böcekleri Tanıyalım" çalışması kapsamında, zararlılarla doğal yollarla beslenen 'Phytoseiulus persimilis' adlı avcı akar üreticilere tanıtıldı.

Söz konusu faydalı akar, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde kimyasal ilaç kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle örtü altı üretimin yaygın olduğu tarım merkezlerinde, doğrudan kırmızı örümcekleri avlayarak zararlı popülasyonunu kontrol altında tutuyor.

KİMYASAL İLAÇ YERİNE DOĞAL ÇÖZÜM

Biyolojik mücadele yöntemi sayesinde tarımsal alanlarda doğal dengenin korunması hedefleniyor. Uygulama, ürün kalitesini artırırken çevre dostu sürdürülebilir tarım modeline de doğrudan katkı sunuyor.

ÜRETİCİLERE BAKANLIK DESTEĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlılarla mücadelede çevreci yöntemleri tercih eden üreticilere özel destek ödemeleri sağlıyor. Biyolojik mücadele organizmalarını kullanan çiftçiler, bu teşviklerden yararlanarak hem doğayı koruyor hem de üretim maliyetlerini düşürebiliyor.

ALANYA'DAKİ SERA ÜRETİCİLERİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Antalya genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen bu biyolojik mücadele hamlesinin, örtü altı sebze ve tropikal meyve üretiminin merkezlerinden olan Alanya'da da yakından takip edildiği belirtiliyor. Kimyasal kullanımının azalmasının, bölgedeki tarımsal ihracat potansiyeline ve ürün kalitesine olumlu yansıması muhtemel etki olarak değerlendiriliyor.