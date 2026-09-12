Konya'nın Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki şüpheli, yaklaşık 7 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptı. Perşembe günü Arif Çelebi Sokak'ta meydana gelen olayda, mağdurun evindeki yüklü miktardaki altın ve nakit parayı alan şahıslar kısa sürede yakalandı.

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, kandırıldığını anlayan vatandaşın durumu bildirmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon sonucunda A.K. ve D.Y.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN ZİYNET EŞYALARI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, mağdura ait 45 adet Ata altın, 5'li Reşat altın, 6 adet 60 gramlık Ajda bilezik ve 2 adet 100 gramlık Adana burması bulundu. Ekipler ayrıca 3 çeyrek altın, 1 gram altın, altın zincir, altın bileklik, inci kolye, çeşitli yüzükler ile 14 bin TL nakit para ele geçirdi.

TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NE YAPILMALI?

Güvenlik uzmanları, hiçbir polis, asker veya savcının vatandaşlardan telefonla arayarak para veya altın talep etmeyeceği konusunda uyarıyor. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya ziynet eşyası isteyen kişilere itibar edilmemesi ve durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.K. ve D.Y.G., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.