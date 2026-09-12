Fransa'nın Riviera bölgesinde bir otomobil bayisinde çalışan satış müdürü, işten çıkarma belgesindeki imza yetkisi ihlali sebebiyle açtığı davayı kazandı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, altı yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda şirket, eski çalışanına 242 bin 595 euro (yaklaşık 13 milyon 650 bin TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

1998 yılından bu yana aynı iş yerinde görev yapan yönetici, 22 Temmuz 2020 tarihinde "ciddi görevi kötüye kullanma" iddiasıyla işten çıkarılmıştı. İşveren, bu suçlama üzerinden ihbar süresi ve kıdem tazminatı ödemekten kaçınmayı planlıyordu. Ancak çalışanın konuyu yargıya taşıması, evraktaki kritik bir usul hatasını gün yüzüne çıkardı.

YETKİSİZ İMZA DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mahkemenin dosya üzerinden yaptığı incelemelerde, fesih bildirimini imzalayan kişinin şirketle hiçbir yasal bağı veya temsil yetkisi bulunmayan dışarıdan biri olduğu tespit edildi. Fransa Yargıtayı, evraktaki bu yetkisizlik durumu nedeniyle işten çıkarma işlemini en başından itibaren geçersiz kabul etti. Hakimler, şirketin öne sürdüğü görevi kötüye kullanma iddialarının esasına girmeye gerek dahi duymadı.

USUL HATALARI İŞ HUKUKUNDA NEDEN BELİRLEYİCİ?

İş hukuku davalarında fesih sürecinin şekil şartlarına uygun yürütülmesi, iddiaların içeriğinden bağımsız olarak büyük önem taşıyor. Fransız yasaları kapsamında olduğu gibi birçok hukuk sisteminde de insan kaynakları süreçlerindeki tek bir idari ihmal, işten çıkarmanın gerçek ve geçerli bir nedene dayanmadığı sonucunu doğurabiliyor. Bu tür usul eksiklikleri, işverenlerin haklı fesih iddialarını geçersiz kılarak ağır mali tablolarla karşılaşmasına yol açıyor.