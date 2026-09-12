Antalya'nın tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki festivalin açılış eseri, ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin 'Attila' operası olarak belirlendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Hun hükümdarı Attila'nın Roma İmparatorluğu ile yaşadığı çatışmaları konu alan eser, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de sahnelenecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından izleyiciye sunulacak olan dünya repertuvarının bu önemli eserini rejisör Yiğit Günsoy sahneye taşıyor. Performansta Antalya DOB Orkestrası'nı ünlü şef Lorenzo Castriota, koroyu ise Mahir Seyrek yönetecek. Güçlü müzikal altyapısı ve kalabalık solist kadrosuyla dikkat çeken eser, izleyicilere tarihi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

FESTİVAL TAKVİMİNDE HANGİ ESERLER YER ALIYOR?

Açılış gösterisinin ardından etkinlik programı farklı bale ve opera eserleriyle devam edecek. 15 Eylül Salı akşamı 'Anna Karenina' izleyici karşısına çıkarken, 19 Eylül Cumartesi ve 21 Eylül Pazartesi günleri 'Carmina Burana' bale gösterileri sahnelenecek.

Festivalin kapanış programı ise uluslararası bir katılımla gerçekleşecek. 25 Eylül Cuma ve 26 Eylül Cumartesi akşamları, Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan ünlü 'Spartacus' eseriyle festival sona erecek.