Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı ağustos ayı raporuna göre, Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında Antalya en fazla can kaybının yaşandığı il oldu. Verilere göre, kentte ağustos ayında trafik kazası kaynaklı 12 ölüm kayıtlara geçti.

Antalya'da ağustos ayında 2 bin 572, yılın ilk sekiz ayında ise toplam 17 bin 532 kaza meydana geldi. Kaza sayısında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ardından beşinci sırada bulunan Antalya, ölüm oranında ise ilk sırada yer aldı. Sekiz aylık dönemde il genelinde 87 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 863 kişi yaralandı.

KAZALARA EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR KARIŞTI?

Türkiye genelinde ağustos ayında toplam 64 bin 901 kaza gerçekleşti. Bu kazalarda 233 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 550 kişi ise yaralandı. 2026'nın ilk sekiz ayındaki toplam kaza sayısı 457 bin 816 olarak açıklandı. Ağustos ayında kazaya karışan araç türlerinde otomobiller 22 bin 791 kaza ile birinci, motosikletler 11 bin 924 kaza ile ikinci, kamyonetler ise 5 bin 791 kaza ile üçüncü sırada yer aldı.

İSTATİSTİKLER NE GÖSTERİYOR?

EGM verilerinde kaza sayısında beşinci sırada olan Antalya'nın can kaybında zirveye çıkması, il sınırları içindeki kazaların şiddetinin ortalamanın üzerinde olduğuna işaret ediyor. Ayrıca otomobillerin ardından motosikletlerin yüksek kaza oranı, yaz aylarında iki tekerlekli araçların trafikte oluşturduğu riskin boyutunu istatistiksel olarak ortaya koyuyor.

DERNEK BAŞKANI GÖKMEN'DEN UYARILAR

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şube Başkanı Abdullah Gökmen, ölümlerin büyük oranda küçük önlemlerle engellenebileceğini aktardı. Kurallara uymanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu belirten Gökmen, aşırı hız, alkollü sürüş ve emniyet kemeri ihlallerinin kaza anındaki ölüm riskini doğrudan artırdığını vurguladı.

Emniyet kemerinin arka koltukta da zorunlu olduğunu hatırlatan Gökmen, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının ciddi bir tehlike yarattığını ifade etti. Araçların fren, lastik ve far gibi teknik bakımlarının düzenli yapılması gerektiğini belirten Gökmen, trafik güvenliği için okullarda eğitimin yaygınlaştırılması ve denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.