Antalya eğlence sektörünün bilinen isimlerinden klavyeci Orçun Özkul, uzun bir aranın ardından Kaleiçi'nde yeniden sahne tozu yuttu. Özel günlerdeki kısıtlı müzik çalışmaları dışında sahnelere ara veren müzisyen, 33’lük Plak Meyhane’de gerçekleşen sürpriz performansının ardından düzenli program yapma kararı aldı.

Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, dostlarıyla vakit geçirmek üzere mekanda bulunan Özkul, işletme sahibi ve sanatçı Gürhan Özel'in daveti üzerine sahneye çıktı. Sevilen şarkılardan oluşan kısa bir dinleti sunan deneyimli müzisyen, mekandaki dinleyicilerden ilgi gördü.

AYDA BİR GECE GALA PROGRAMI

Sahne performansının ardından mekan sahibi Gürhan Özel, Özkul'a her ay bir gece özel gala programı yapması yönünde teklif sundu. Müzisyenin bu teklife olumlu yanıt vermesiyle birlikte, Antalya gece hayatının tecrübeli isminin düzenli olarak dinleyicilerle buluşacağı kesinleşti.

KALEİÇİ'NDE KLASİK EĞLENCE KÜLTÜRÜ

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi, tecrübeli müzisyenlerin performanslarıyla klasik meyhane kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Canlı müzik mekanlarının yoğunlaştığı bölgede, eski dönem sanatçılarının yeniden sahne alması yerel eğlence sektörünün nostaljik dokusunu korumasına katkı sağlıyor.