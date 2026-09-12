İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde sürdürdüğü hızlı bina tarama çalışmalarının güncel verilerini paylaştı. İncelenen 40 bin binanın yaklaşık yarısının yüksek ve çok yüksek riskli kategoride yer aldığı tespit edildi.

Karar gazetesinden Selin Işık'ın aktardığı verilere göre, vatandaşların talebiyle incelenen binaların 10 bin 432'si yüksek, 8 bin 368'i ise çok yüksek riskli olarak sınıflandırıldı. Çoğunluğu 1999

Marmara Depremi öncesinde inşa edilen bu yapılardan öncelikli durumdaki 2 bin 330'unun yıkımı tamamlandı. Kalan 612 bina için de resmi süreç başlatıldı. Bu yıkımlarla birlikte 28 bin 263 bağımsız birimin dönüşüme girmesi ve yaklaşık 100 bin kişinin güvenli alanlara tahliyesi hedefleniyor.

İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

İBB verileri, 39 ilçe arasında en yüksek yapısal riskin yüzde 19,07 ile Avcılar'da bulunduğunu gösteriyor. Avcılar'ı sırasıyla yüzde 14,59 ile Zeytinburnu, yüzde 8,34 ile Bağcılar ve yüzde 7,82 ile Küçükçekmece izliyor. Risk oranının en düşük olduğu ilçeler ise yüzde 0 ile Şile, yüzde 0,06 ile Çekmeköy ve yüzde 0,08 ile Beykoz olarak kaydedildi.

HIZLI TARAMA SİSTEMİNDE D VE E SINIFI NE ANLAMA GELİYOR?

İBB'nin uyguladığı hızlı tarama testinde binalar A'dan E'ye kadar derecelendiriliyor. İncelemelerde ortaya çıkan D ve E sınıfı yapılar, olası bir sismik sarsıntıda ağır hasar alma veya göçme ihtimali en yüksek olan binaları ifade ediyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm ve acil müdahale planlarında ilk sıraya alınıyorlar.

Toplam 173 bin 189 başvurunun yapıldığı tarama programına en yoğun ilgi Kadıköy'den gelirken, en az talep Sultanbeyli ilçesinden ulaştı. Riskli grupta yer alan diğer ilçeler ise Fatih (yüzde 5,65), Esenyurt (yüzde 5,30), Bahçelievler (yüzde 5,03), Silivri (yüzde 3,79), Bakırköy (yüzde 3,40) ve Esenler (yüzde 3,27) şeklinde sıralandı.