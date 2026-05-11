Antalya’nın Serik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, turizm bölgesinde büyük üzüntü yarattı. Taksi ile bisikletin çarpıştığı kazada 27 yaşındaki Kazakistan uyruklu Kubat Amanbekov yaşamını yitirdi.

GECE YARISI KAZASI CAN ALDI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Belek turizm yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.C. idaresindeki taksi, aynı yönde ilerleyen Kubat Amanbekov’un kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle genç sürücü metrelerce savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Amanbekov’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OTEL ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Kubat Amanbekov’un, Serik’te faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenildi. Genç çalışanın ölüm haberi, mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntü yarattı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından taksi sürücüsü A.C., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Serik trafik kazası sonrası bölgede gece saatlerinde yaşanan trafik güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Belek turizm yolunda araç yoğunluğunun arttığı belirtiliyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.