Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in savcılık ifadelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Baba-oğulun ifade işlemlerinin akşam saatlerinde başladığı, sürecin yaklaşık 8,5 saat sürdüğü ve sabaha karşı tamamlandığı belirtildi.

GÖKHAN BÖCEK 1 MİLYON EURO İDDİASINI ANLATTI

Gökhan Böcek’in ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürdüğü aktarıldı.

Gökhan Böcek, bu durumu babasına anlattığını, Muhittin Böcek’in de kendisine “Gereğini yap” dediğini iddia etti. Paranın bir aracı üzerinden teslim edildiği de ifadedeki iddialar arasında yer aldı.

MUHİTTİN BÖCEK: OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR

Muhittin Böcek’e savcılıkta oğlunun bu yöndeki beyanı soruldu. Böcek’in, “Oğlum Gökhan’ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” dediği bildirildi.

Böcek’in, parti genel merkezinden adaylık ve kampanya süreciyle ilgili maddi-manevi destek talepleri gelebileceğini düşündüğünü ve bu nedenle oğluna gerekli desteğin sağlanması yönünde konuştuğunu anlattığı kaydedildi.

200 BİN DOLAR İDDİASI DA SORULDU

Savcılıkta Muhittin Böcek’e, Gökhan Böcek’in Özgür Özel’in Antalya ziyareti sırasında poşet içinde 200 bin dolar teslim edildiği yönündeki iddiası da soruldu.

Böcek’in bu konuda detay bilmediğini, ancak seçim çalışmaları sırasında gelen taleplerin karşılanması için oğluna daha önce talimat verdiğini söylediği aktarıldı.

SORUŞTURMA ANTALYA GÜNDEMİNDE

Antalya’da siyasi gündemi yakından ilgilendiren dosyada, savcılık sürecinin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Dosyadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.