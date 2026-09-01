İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları, atıcılık branşında Türk sporcuların tarihi başarısına sahne oldu. Antalya doğumlu milli atıcı Şimal Yılmaz, takım arkadaşı İsmail Keleş ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Oyunların eleme turunda üstün bir performans sergileyen Yılmaz ve Keleş ikilisi, 576 puan toplayarak ilk sıradan finale çıkmayı başardı. Bu yüksek derece, aynı zamanda yeni bir Akdeniz Oyunları rekoru olarak resmi kayıtlara geçti. Şampiyonluk maçında da istikrarını koruyan milli takım, 476,1 puanlık skorla rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine yerleşti.

TÜRKİYE'DEN KÜRSÜYE ÇİFTE AMBARGO

Aynı kategoride yarışan diğer milli temsilcilerimiz Şevval İlayda Tarhan ve Buğra Selimzade ise final müsabakasını 471,9 puanla tamamladı. Bu sonuçla Tarhan ve Selimzade gümüş madalyanın sahibi olurken, Türkiye organizasyonda ilk iki sırayı kimseye bırakmadı. Sıralamanın devamında Sırbistan'ı temsil eden Zorana Arunovic ve Damir Mikec 410,8 puanla bronz madalya alırken, Fransa'nın ikinci takımı 348,5 puanla dördüncü sırada kaldı.

ANTALYALI ŞİMAL YILMAZ ATICILIĞA NASIL BAŞLADI?

Kariyerine Taranto 2026'da yeni bir uluslararası şampiyonluk ekleyen Şimal Yılmaz'ın atıcılık serüveni memleketi Antalya'da şekillendi. 21 Haziran 2003 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen milli sporcu, daha önce verdiği bir röportajda aktardığına göre, bu branşla 11 yaşındayken tanıştı. Yılmaz'ın spora başlama hikayesinin, babasının bir arkadaşına ait Antalya'daki atış poligonunda hobi amaçlı yapılan denemelere dayandığı biliniyor.