Korkuteli ilçesi İnecek Mahallesi'nde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan çoban Mehmet Furkan Kır, 4 günlük arama çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarıldı. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, kayıp ihbarının ardından bölgeye hızla arama kurtarma birimleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ailesinin endişeyle durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli bölgede geniş çaplı bir tarama başlattı. Kırsal alanda yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Kır, arazide bulundu. Sağ olarak ulaşılan çoban, ekipler tarafından güvenli bir şekilde ailesine teslim edildi.

KIRSALDA ARAMA KURTARMA SÜREÇLERİ

Kırsal bölgelerde meydana gelen kayıp vakalarına müdahale eden AFAD ve jandarma ekipleri, zorlu arazi şartlarında belirli bir sistemle ilerliyor. Özellikle geniş arazilerde zamanla yarışan ekiplerin ortak operasyonları ve saha tecrübeleri, kayıp şahıslara sağ ulaşılmasında en kritik faktör olarak öne çıkıyor.