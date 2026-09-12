Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Restoran, Yiyecek ve İçecek ve Eğlence Hizmetleri Meslek Komitesi, işletmelerde çalınan müzikler için talep edilen telif haklarına yönelik yeni bir düzenleme çağrısında bulundu. Komite tarafından yapılan açıklamaya göre, sektör temsilcileri telif ödemeyi reddetmiyor ancak sivil polis ve avukatlar eşliğinde yapılan baskın tarzı denetimlerin ticari itibara zarar verdiğini belirtiyor.

OTELLERE SUNULAN SİSTEM NEDEN İSTENİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müzik meslek birlikleri arasında 8 Haziran 2023 tarihinde imzalanan protokolle, konaklama tesisleri için lisanslama süreci tek bir sisteme bağlanmıştı. Yaklaşık 21 bin otel ve pansiyonun faydalandığı bu yapı, işletmelere indirim ve ödeme kolaylığı getirirken yeme-içme sektörü uygulamanın dışında bırakıldı. ATSO komitesi, 7 Mayıs 2024'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığıyla ilettikleri talebe yanıt alamayınca, konuyu yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na taşıma kararı aldı.

FARKLI BİRLİKLER MALİYETİ NASIL ARTIRIYOR?

ATSO

Meclis Üyesi Tahsin Fettahoğlu'nun aktardığı verilere göre, işletmeler birden fazla meslek birliğiyle ayrı ayrı sözleşme yapmak zorunda kalıyor. Güncel tarifelerde birliklerin 14 bin, 16 bin veya 30 bin lira artı KDV gibi farklı bedeller talep ettiği vurgulandı. Sadece üç kurumla anlaşma sağlanması halinde bile maliyetin minimum 100 bin lira artı KDV'ye ulaştığı, yedi birliğin tamamıyla sözleşme yapılmasının ise 150 bin ile 200 bin lira arasında bir yük oluşturduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'DE TELİF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'deki müzik telif sistemi, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerini temsil eden iki ana federasyon üzerinden yürütülüyor. MSF çatısı altında MESAM ve MSG bulunurken, MÜZFED bünyesinde MÜYORBİR, TSMB, MÜ-YAP, MÜYABİR ve MÜZİKBİR yer alıyor. İşletmelerin yasal olarak müzik yayını yapabilmesi için bu yedi farklı kurumun her birinden ayrı lisans alması gerekiyor, bu da sektörde muhatap belirsizliğine ve idari iş yüküne yol açıyor.

ÇÖZÜM İÇİN YENİ ADIMLAR NELER?

Sadece ATSO bünyesinde 5 bine yakın restoran, kafe ve eğlence mekanı bulunduğunu belirten Fettahoğlu, sorunun kuaförlerden güzellik merkezlerine kadar geniş bir kesimi etkilediğinin altını çizdi. Çözüm arayışları kapsamında Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın desteğiyle MESAM

Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ile bir ön görüşme gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan detaylı toplantıda, sektörün 'tek çatı, tek fiyat' talebi doğrudan meslek birliklerine iletilecek.