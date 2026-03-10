Antalya’da bir iş yerinde sipariş sorumlusu olarak çalışan B.G.’nin, eksik mal teslimi ve fatura usulsüzlüğü yöntemiyle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

Antalya’da yaşanan olayda, bir iş yerinde çalışan personelin gerçekleştirdiği iddia edilen yüksek tutarlı dolandırıcılık polis ekiplerini harekete geçirdi. İş yeri sahibi M.Y., çalışanı B.G.’nin kendisini milyonlarca lira zarara uğrattığını öne sürerek Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre M.Y., sipariş sorumlusu olarak görev yapan B.G.’nin yürüttüğü işlemlerde usulsüzlük olduğunu fark etti. Durumu inceleyen iş yeri sahibi, çalışanının çeşitli yöntemlerle şirketi zarara uğrattığını düşünerek emniyete gidip resmi şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada polis ekipleri, iş yerinin geçmiş sipariş ve fatura kayıtlarını incelemeye aldı.

24 İŞ YERİ ÜZERİNDEN USULSÜZLÜK İDDİASI

Yapılan incelemelerde B.G.’nin farklı iş yerlerine yapılan siparişlerde eksik mal teslimi gerçekleştirdiği, ayrıca faturalarda da usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Polis ekiplerinin tespitlerine göre bu yöntemle toplamda yaklaşık 8 milyon 500 bin TL tutarında haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

Bu paranın nasıl ve hangi işlemler üzerinden aktarıldığı da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dosyaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve yeni detayların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Özellikle ticari işletmelerde yaşanan bu tür dolandırıcılık vakaları, iş dünyasında güvenlik ve denetim mekanizmalarının önemini yeniden gündeme getirdi.

Bölgede faaliyet gösteren bazı esnaf ise son yıllarda benzer yöntemlerle yapılan dolandırıcılık girişimlerinin arttığını söylüyor. “Her fatura artık iki kere kontrol ediliyor” diyen bir işletmeci, küçük bir hatanın bile ciddi zarar doğurabildiğini ifade etti. Yani mesele sadece bir muhasebe detayı değil… bazen fark edilmesi haftalar sürebiliyor.

Bu olayda da sistem nasıl işledi, kim neyi ne zaman fark etti… o kısmı soruşturma netleştirecek.