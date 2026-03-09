Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın batı mahallelerini ilgilendiren planlı bir su kesintisi hakkında duyuru yaptı. Açıklamaya göre, devam eden otoban inşaatı kapsamında içme suyu isale hattının güzergâhında değişiklik yapılacak.

Çalışma, Alanya Alara Mahallesi’nde bulunan Alara Kırkpınar Su Üretim Tesisi ile Konaklı Mahallesi arasındaki isale hattının Avsallar Mahallesi’nden geçen bölümünde gerçekleştirilecek. Otoban inşaatı nedeniyle hattın bulunduğu noktada deplase çalışması yani hattın yerinin değiştirilmesi planlanıyor.

10 MART’TA SABAH BAŞLAYACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleri tarafından yürütülecek çalışma nedeniyle, 10 Mart 2026 Salı günü saat 06.00 ile 23.59 arasında bölgede planlı su kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde suyun mahallelere daha erken verilebileceğini de bildirdi.

ALANYA’DA 8 MAHALLE ETKİLENECEK

Planlı çalışma nedeniyle Alanya’nın batı bölgesinde bulunan 8 mahallede su kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:

Konaklı

Avsallar

Payallar

Elikesik

Emişbeleni

Türkler

Akdam

Soğukpınar

VATANDAŞLARA ÖNLEM ÇAĞRISI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kesinti süresince mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların önceden su temin etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Özellikle turizm tesisleri, işletmeler ve yoğun nüfuslu sitelerin bulunduğu bölgelerde su kesintisi öncesi hazırlık yapılmasının önem taşıdığı vurgulandı.