ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erebileceğine dair açıklamaları küresel piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da güncellendi.

Küresel piyasalarda son günlerde yaşanan gelişmeler yatırımcıların dikkatini yeniden altın fiyatları üzerine çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Asya’daki savaşın kısa süre içinde sona erebileceğine dair yaptığı açıklamalar, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Açıklamaların ardından dolar ve petrol fiyatlarında gerileme görülürken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talep yeniden arttı. Böylece son günlerde düşüş yaşayan altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi.

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE

Külçe altın yüzde 0,9’a kadar değer kazanarak ons başına 5 bin 180 doların üzerine çıktı. Böylece önceki işlem gününde yaşanan kayıpların büyük bölümü telafi edilmiş oldu.

Trump’ın “çatışmanın çok yakında çözülebileceği” yönündeki açıklamaları piyasalarda dikkatle takip edilirken, yatırımcıların önemli bir bölümü yeniden güvenli liman yatırım araçlarına yönelmeye başladı.

PETROL VE DOLAR GERİLEDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD dolarının performansını ölçen dolar endeksi yaklaşık yüzde 0,1 geriledi. Enerji piyasalarında ise son günlerde oldukça sert hareketler görüldü.

Petrol fiyatları, özellikle savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle büyük dalgalanmalar yaşadı. Son işlemlerde petrol fiyatlarında yüzde 10’un üzerinde düşüş kaydedildi.

Enerji piyasalarındaki bu sert hareketler, yatırımcıların yeniden altın, gümüş ve diğer değerli metallere yönelmesine neden oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ PİYASAYI SARSMIŞTI

İran ile devam eden ve ikinci haftasına giren savaş sürecinde Hürmüz Boğazı’nın kapanabileceğine dair endişeler küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açmıştı.

İran’ın enerji altyapısına yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olurken, küresel enflasyon beklentileri de yeniden yükselmişti.

Bu süreçte yatırımcılar riskten kaçınarak güvenli liman varlıklara yöneldi. Özellikle altın ve gümüş yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Savaş ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığı değerlendiriliyor.

Faizlerin yüksek kalması genellikle faiz getirisi bulunmayan altın için baskı oluşturan bir unsur olarak görülüyor.

TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini geri çekmesi nedeniyle altın pozisyonlarının bir süre baskı altında kaldığını ifade etti.

Ghali’ye göre bazı yatırımcılar fiziki piyasadaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirirken işlem hacimleri şimdilik sınırlı kalıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın Singapur işlemlerinde saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,9 yükselerek ons başına 5 bin 184 dolar seviyesine ulaştı.

Diğer değerli metallerde ise farklı yönlü hareketler görüldü:

Gümüş: %2,9 yükseldi

Platin: değer kazandı

Paladyum: geriledi

10 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasa verilerine göre 10 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 7.310 TL

Çeyrek altın: 12.226 TL

Yarım altın: 24.445 TL

Tam altın: 47.999 TL

Cumhuriyet altını: 48.667 TL

Gremse altın: 120.365 TL

Ons altın: 5.156 dolar

Ekonomistler, küresel savaş riski, petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.