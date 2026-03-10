10 Mart Salı günü Alanya’nın bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Asmaca, Mahmutseydi, Mahmutlar ve Kestel’de yaşayan vatandaşlar gün boyunca elektrik kesintisine karşı hazırlıklı olmalı.

Alanya’da 10 Mart 2026 Salı günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik altyapı çalışmalarının güvenli şekilde yapılabilmesi için bazı mahallelerde saatler sürecek kesinti planlandı.

Kesintinin özellikle Asmaca, Mahmutseydi, Mahmutlar ve Kestel mahallelerinde belirli sokak ve bölgeleri kapsayacağı bildirildi. Sabah saatlerinde başlayacak kesintinin öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

ETKİLENECEK MAHALLELER

Planlı Alanya elektrik kesintisi 10 Mart 2026 kapsamında elektriğin kesileceği bölgeler şöyle:

Asmaca Mahallesi

Mahmutseydi Mahallesi

Mahmutlar Mahallesi – 303 Nolu Sokak

Kestel Mahallesi – Kara Koyak Caddesi

Kestel Mahallesi – Kızılkuyu Caddesi

Kestel Okanlar bölgesi

Kestel İsa Küçülmez bölgesi

KESİNTİ SAATLERİ

Yetkililerin verdiği bilgiye göre planlı kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik yeniden verilecek.

Özellikle evden çalışanlar, küçük işletmeler ve elektrikle çalışan cihaz kullanan vatandaşların gün içinde hazırlıklı olması gerekiyor. Elektrikle çalışan bazı cihazlar kesinti sırasında devre dışı kalabilir.

Bir mahallede elektrik kesildi mi, günlük hayat hemen yavaşlıyor. Çamaşır makinesi yarım kalıyor, internet gidiyor, telefonlar priz arıyor… Alanya’da bu kesintiler kısa sürse de herkesin planını biraz değiştiriyor.

Mahmutlar tarafında yaşayan bir vatandaşın söylediği gibi: “Elektrik gidince her şey duruyor, kettle bile çalışmıyor.”

Yetkililer, planlı bakım çalışmalarının şebeke güvenliği için yapıldığını belirtiyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgedeki enerji altyapısının daha sağlıklı çalışması hedefleniyor.