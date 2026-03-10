Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği F-16 savaş uçakları Yunanistan ve Güney Kıbrıs basınında geniş yankı buldu.

Orta Doğu’da artan gerilim bölgedeki askeri hareketliliği de hızlandırdı. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) F-16 savaş uçakları göndermesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs basınının ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Rum gazeteleri gelişmeyi farklı başlıklarla sayfalarına taşırken, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığı yeniden tartışılmaya başlandı.

RUM BASININDA MANŞETLER F-16

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi haberi “Muhalefet Nedeniyle İşgal Bölgelerine F-16 Sözü Verdiler” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazeteye göre Türkiye’de muhalefet partileri, Yunanistan’ın Baf’a F-16 göndermesinin ardından hükümete baskı yaptı ve Türk savaş uçaklarının da KKTC’ye konuşlandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Haberde, Türkiye’nin KKTC’ye gönderilecek uçak sayısının Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a gönderdiği uçaklarla aynı sayıda olabileceği yani yaklaşık dört F-16’nın bölgeye konuşlandırılmasının değerlendirildiği iddia edildi.

TÜRKİYE’NİN GEREKÇESİ: GÜVENLİK

Rum basınında yer alan haberlerde Türkiye’nin savaş uçaklarını KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla gönderdiği ifade edildi. Bölgedeki askeri hareketlilik ise Yunan ve Rum medyasında geniş yorumlara neden oldu.

Politis gazetesi gelişmeyi “Türk F-16’ları İşgal Bölgelerinde” başlığıyla aktarırken, Alithia gazetesi ise “Türkiye Karar Veriyor – İşgal Bölgelerine F-16 İçin Bakanlar Kurulu” başlığıyla duyurdu.

Bölgedeki askeri hareketlilik özellikle Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından yakından izleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim zaman zaman düşse de, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve askeri denge konusu iki ülkenin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bunlar dış politika haberleri ama günlük hayatta da konuşuluyor. Alanya’da kahvede oturan emekliler bile bazen televizyonu gösterip “Doğu Akdeniz yine karışıyor galiba” diye soruyor. Böyle konular insanların aklına ister istemez turizmi, petrol aramalarını ve bölgedeki güvenliği getiriyor. Yani mesele sadece askeri değil…

Bu gelişmelerle birlikte Doğu Akdeniz’deki askeri ve diplomatik hareketlilik önümüzdeki günlerde de yakından takip edilecek. Özellikle hava unsurlarının konuşlandırılması…