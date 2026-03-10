Eğlence hayatının yazılı olmayan kurallarından biri olan ve yıllardır bitmek bilmeyen tartışmalara konu olan uygulama sonunda adalet duvarına çarptı. Yanlarında kadın olmadığı gerekçesiyle sadece erkek erkeğe içeri girmek isteyen müşterileri geri çeviren bir işletme, hukuki açıdan çok ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

EMSAL NİTELİĞİNDE TARİHİ CEZA

Mekana giriş yapmak isteyen iki erkek vatandaş, kapıdaki görevliler tarafından klasikleşmiş "damsız alamıyoruz" yanıtıyla engellendi. Bu durum üzerine harekete geçen ve uğradıkları ayrımcılığı resmi makamlara taşıyan müşterilerin şikayeti sonuç verdi. Yapılan incelemeler neticesinde, işletmenin uygulaması açıkça "cinsiyet temelinde ayrımcılık" olarak değerlendirildi. Kuruma tam 256 bin TL idari para cezası kesilirken, bu ağır yaptırımın bundan sonraki benzer vakalar için kesin bir emsal teşkil edeceği vurgulandı.

ALANYA GECE HAYATINDA KRİTİK SÜREÇ

Özellikle yaz sezonunda yerli ve yabancı yüz binlerce turisti ağırlayan, dinamik gece hayatıyla Türkiye'nin kalbi konumunda olan Alanya’da, bu sıcak gelişme sektör temsilcileri tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. İlçedeki sayısız bar, gece kulübü ve turistik tesisin kapı girişlerinde sıkça rastlanan bu müşteri seçme kriteri, verilen cezanın ardından ciddi bir risk unsuru haline geldi. Çeyrek milyonluk şok faturanın hukuki bir standart oluşturmasıyla birlikte, Alanya'daki işletmelerin kapı krizleri yaşamamak ve devasa yaptırımlardan korunmak adına giriş kurallarını acilen yeniden gözden geçirmesi bekleniyor. Tesis sahipleri ve güvenlik ekipleri için artık kapıdaki her karar, binlerce liralık yeni bir risk taşıyor.