Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların en büyük destekçilerinden biri de yerel yönetimler oluyor. Hem büyükşehir belediyeleri hem de ilçe belediyeleri, kendi sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşlara gıda, kırtasiye, ulaşım, yakacak ve nakdi (para) yardım imkanı sunuyor. İnternet üzerinden "Belediye yardımları nasıl alınır" ve "Belediyeden yardım almak için nereye başvurulur" soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte 2026 yılı güncel belediye sosyal yardım başvuru rehberi.

Belediyelerin sunduğu sosyal destek programları, devletin merkezi yardımlarından (Kaymakamlık/SYDV) bağımsız olarak, yerel bütçelerle yürütülür. Bu nedenle başvuru kanalları ve süreçleri kendi içinde farklılık gösterebilir. Yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, dijital ortamdan veya şahsen başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.

1. e-Devlet Üzerinden Belediye Yardım Başvurusu

Artık belediyelere bizzat gitmeden, İçişleri Bakanlığı'nın e-Belediye sistemi üzerinden oturduğunuz yerden yardım talebinde bulunabilirsiniz:

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresine (e-Devlet) giriş yapın. Arama çubuğuna "e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama" yazın ve İçişleri Bakanlığı'nın hizmet ekranına tıklayın. Açılan ekranda sağ üstteki "Yeni Uygulama" veya alt kısımdaki "Uygulamaya Git" butonuna tıklayın. Bağlı bulunduğunuz belediyeyi listeden seçin. Karşınıza çıkan formda talep ettiğiniz yardım türünü (Gıda, Nakdi, Yakacak vb.) işaretleyip, durumunuzu anlatan kısa bir açıklama yazarak başvurunuzu onaylayın.

2. ALO 153 Beyaz Masa Üzerinden Başvuru

Türkiye'deki birçok büyükşehir ve il belediyesi, vatandaşların taleplerini hızlıca işleme almak için ALO 153 hattını kullanmaktadır.

Cep telefonunuzdan veya sabit hatlardan 153'ü arayarak doğrudan bulunduğunuz ilin Beyaz Masa / Çözüm Merkezi birimine bağlanabilirsiniz.

Müşteri temsilcisine sosyal yardım talebinde bulunmak istediğinizi belirterek, sisteme kaydınızı açtırabilir ve hangi evrakları hazırlamanız gerektiği konusunda net bilgi alabilirsiniz.

3. Belediyeye Şahsen Başvuru (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü)

İnternet veya telefonla başvuru yapamayan vatandaşlar, yerel yönetimlerin ilgili binalarına bizzat giderek işlemlerini tamamlayabilir:

Bağlı bulunduğunuz İlçe veya Büyükşehir Belediyesi binasına gidin.

Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya Halkla İlişkiler (Beyaz Masa) birimine müracaat edin.

Oradaki yetkililerin vereceği "Sosyal Yardım Başvuru Formu"nu eksiksiz doldurun.

Belediyeler Hangi Yardımları Yapıyor?

Belediyelerin sunduğu sosyal destekler bütçelerine göre değişmekle birlikte genellikle şu kalemleri kapsar:

Gıda (Erzak) Kolisi: Özellikle Ramazan ayında veya düzenli periyotlarla verilen temel kuru gıda destekleri.

Sosyal Destek Kartları (Halk Kart vb.): İçerisine aylık düzenli bakiye yüklenen ve sadece market alışverişlerinde (bazen fatura ödemelerinde) kullanılabilen kartlar.

Nakdi (Para) Yardımı: Tek seferlik veya düzenli olarak doğrudan banka hesabına yatırılan nakit destekleri.

Eğitim ve Kırtasiye Yardımı: Okul dönemi başında öğrencilerin kırtasiye, çanta veya okul forması masraflarının karşılanması. Pompada savaş alarmı: Benzine dev zamma devlet kalkanı İçeriği Görüntüle

Yakacak Yardımı: Kış aylarında kömür veya doğalgaz faturası desteği.

Aşevi ve Sıcak Yemek Hizmeti: Yaşlı, hasta veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı.

Başvuruda İstenen Gerekli Belgeler Nelerdir?

Belediyeler, yardım taleplerini değerlendirirken genellikle şu belgeleri talep etmektedir (e-Devlet başvurularında bu belgelerin birçoğu sistemden otomatik çekilir):

T.C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi

İkametgâh belgesi (Yerleşim yeri belgesi)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Muhtarlıktan alınacak Fakirlik İlmuhaberi (Fakirlik belgesi)

Varsa, engelli raporu veya kronik hastalıkları gösteren sağlık raporu

Kirada oturanlar için kira sözleşmesi