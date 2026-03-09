ABD ile İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasalarda sert hareketlere yol açtı. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve İran’daki liderlik değişimi sonrası enerji piyasalarında dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Sabah saatlerinde Brent petrol fiyatı yüzde 25’e yaklaşan artışla 119 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bu yükseliş yatırımcıların odağını yeniden enerji piyasalarına çevirdi. Geleneksel olarak “güvenli liman” olarak görülen altın ve gümüşte ise beklentinin aksine sınırlı geri çekilme görüldü.

PETROL FİYATLARINDA SERT SIÇRAMA

Piyasalar gece saatlerinde İran’da yaşanan siyasi gelişmelere odaklandı. Gelen haberlerin ardından küresel enerji piyasalarında sert fiyat hareketleri yaşandı. Özellikle petrol tarafında alımlar hızlandı.

Brent petrol kısa sürede 119 dolara kadar yükselirken sabah saatlerinde fiyat 113 dolar bandında dengelendi. Enerji piyasasındaki bu hareket, yatırımcıların savaş riskini fiyatladığını gösteriyor.

Alanya’da da birçok vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Çünkü petrol fiyatındaki yükseliş genellikle kısa süre içinde akaryakıt fiyatlarına ve günlük hayat maliyetlerine yansıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLENEN OLMADI

Savaş ortamlarında yatırımcıların yöneldiği altın ve gümüşte ise beklenen güçlü yükseliş görülmedi. Ons altın yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 5.087 dolar seviyesine çekildi.

Gümüş fiyatı ise 83 dolar bandına geriledi. Bu durum piyasada kısa vadede likiditenin enerji tarafına kaydığı şeklinde yorumlanıyor.

Bitcoin tarafında da satış baskısı dikkat çekti. Kripto para piyasasında Bitcoin 67 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Türkiye’de ise yatırımcıların gözü Kapalıçarşı’daki fiyatlarda. Sabah saatlerinde altın fiyatları şu seviyelerde işlem gördü:

Gram altın

Alış: 7.307 TL

Satış: 7.411 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.973 TL

Satış: 12.085 TL

Yarım altın

Alış: 23.946 TL

Satış: 24.163 TL

Tam altın

Alış: 47.774 TL

Satış: 48.105 TL

Gramse altın

Alış: 118.984 TL

Satış: 120.264 TL

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda son veriler şu şekilde:

Brent petrol: 113 dolar

Ons altın: 5.087 dolar

Ons gümüş: 83,13 dolar

Dolar: 44 TL civarı

Euro: 50,84 TL

Bitcoin: 67.134 dolar

Piyasalar özellikle Orta Doğu’daki savaşın seyrini yakından izliyor. Enerji fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin önümüzdeki günlerde hem küresel ekonomiye hem de Türkiye’deki akaryakıt ve enflasyon görünümüne etkisi merak ediliyor.