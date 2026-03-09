Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Doğu bölgelerinde kar yağışı ve çığ riski, batıda ise kuvvetli rüzgar ve ulaşımı zorlaştırabilecek sis bekleniyor.

Türkiye genelinde soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı ve çığ tehlikesi öne çıkarken, Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde görülebilecek sis, pus ve buzlanma ise sürücüler açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer risk olarak öne çıkıyor.

DOĞU’DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor.

Özellikle Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının büyük bölümde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

MARMARA VE EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının zaman zaman 30 ila 50 kilometre/saat seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı ve kara trafiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riskinin bulunduğunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla oluşabilecek ani kar erimeleri nedeniyle bölgede yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.

Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara başta olmak üzere birçok iç bölgede ise pus ve yer yer yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bölge genelinde sakin bir hava bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde zaman zaman çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Anadolu: Çok bulutlu. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle kar, çığ ve buzlanma riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.