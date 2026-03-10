Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’in İran ekseninde yürüttüğü sıcak çatışmalar küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatını bir ara 116 dolara kadar fırlatan, ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla 94 dolar bandına çeken uluslararası gerilim, Türkiye'de akaryakıt maliyetlerini alevlendirdi. Gelen son verilere göre, brent petroldeki bu sert oynaklık doğrudan benzin fiyatlarına yansıdı ve 3 lira 20 kuruşluk şok bir zam baskısı ortaya çıktı.

DEVLET DEVREYE GİRDİ: ZAMMIN BÜYÜK KISMI ERİDİ

Vatandaşı küresel enerji şoklarından korumak amacıyla hükümetin yeniden aktif ettiği 'Eşel Mobil Sistemi' bu devasa maliyet artışına adeta kalkan oldu. Sektör kaynaklarından alınan güncel bilgilere göre, 11 Mart 2026 Çarşamba (bu gece yarısı) saat 00:01 itibarıyla geçerli olacak 3.20 TL'lik rekor zammın yüzde 75'i devlet tarafından karşılanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat etmesiyle 2.40 TL'lik kısım buharlaşırken, kalan yüzde 25'lik dilim olan 80 kuruş doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

ALANYA’DA ULAŞIM VE TURİZM İÇİN KRİTİK EŞİK

Akaryakıtta art arda yaşanan bu savaş dalgası, ticari hayatın, tarımın ve turizmin kalbi olan Alanya'da da endişeyle takip ediliyor. İlçe genelinde her gün trafiğe çıkan on binlerce sürücü, tedarik zincirindeki lojistik sektörü ve maliyet hesabı yapan esnaf için benzin fiyatları kritik önem taşıyor. Eşel Mobil sisteminin devreye alınarak fiyatın büyük oranda sübvanse edilmesiyle, Alanya'daki nakliye, ulaşım ve günlük ticari ağda yaşanabilecek çok daha büyük bir maliyet krizinin şimdilik önüne geçilmiş oldu.

BÜTÇEDE MİLYARLIK ÖTV FERAGATİ VE RİSKLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde vurguladığı "Şoklar kalıcı değil, süreci rasyonel değerlendirmeliyiz" şeklindeki stratejinin sahadaki en somut hali olan Eşel Mobil formülü tüketiciye nefes aldırıyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde farklı bir uyarı var. Ekonomistler, savaşın tetiklediği bu kriz sürecinde devletin benzinden ve motorinden aldığı milyarlarca liralık vergi gelirinden vazgeçmesinin, ilerleyen dönemde genel bütçe dengeleri üzerinde çok daha ağır bir baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.