ALANYA’DA Merhum Ahmet Azakoğlu’nun eşi, Şevki, Gülmahi ve Melike Azakoğlu’nun anneleri Gülşehver Azakoğlu hayatını kaybetti. Gülşehver Azakoğlu’nun vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhumenin cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben Emine Özmüftüoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cikcilli Azakoğlu Aile Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, başta Azakoğlu ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi