Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül’ün Kaymakamlığa verdiği istifa dilekçesi geri çekildi. Kararın arkasında AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın devreye girmesinin etkili olduğu iddia edildi.

Alanya Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül’ün istifa edip etmediği ilçede günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Geçtiğimiz hafta Alanya Kaymakamlığı’na istifa dilekçesi verdiği öğrenilen Bülbül’ün, kısa süre sonra kararını değiştirerek dilekçesini geri çektiği ortaya çıktı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Mahmutseydi Muhtarı Resul Bülbül, 5 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla muhtarlıktan istifa ettiğini duyurmuştu. Paylaşımın ardından bir süre sessiz kalan Bülbül, daha sonra Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’ne yönelik sitem içeren açıklamalar yaptı.

Mahalle sakinleri ise istifanın kesinleşip kesinleşmediğini anlamaya çalışırken, muhtarın konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmaması kafaları karıştırdı.

İDDİAYA GÖRE TAVLI DEVREYE GİRDİ

İddialara göre süreçte AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı devreye girdi. Tavlı’nın, yaşanan sorunların ilgili kurumlarla görüşülerek çözülebileceğini ifade ettiği ve muhtarın kararını yeniden değerlendirmesini istediği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Resul Bülbül’ün Alanya Kaymakamlığı’na verdiği istifa dilekçesinin işleme alınmaması için ricada bulunduğu ve istifadan vazgeçtiği öne sürüldü.

Şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Mahmutseydi’de konuşulan tek konu ise şu: Muhtar gerçekten istifa etti mi, yoksa görevine devam mı ediyor…

Mahallede bazı vatandaşlar sürecin netleşmesini bekliyor. Çünkü muhtarlık, özellikle kırsal mahallelerde günlük işlerin çözümünde doğrudan temas edilen ilk yer. Bir dilekçe, bir belge, bir yol meselesi… İnsanlar kapısını çaldığı kişinin görevde olup olmadığını bilmek istiyor.

Kısacası, Mahmutseydi’de durum biraz karışık. İstifa var gibi… ama yok gibi.