Ramazan Bayramı yaklaşırken Alanya’daki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri “ikramiye ne zaman yatacak” sorusunun yanıtını arıyor. Gözler SGK’nın açıklayacağı ödeme takviminde.

Ramazan Bayramı öncesi ödenecek emekli bayram ikramiyesi, Alanya’daki binlerce emeklinin gündeminde. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler, ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıklayacağı takvime göre ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Planlamaya göre ikramiyelerin mart ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için 4 bin TL emekli ikramiyesi ödenmişti. Yeni bir düzenleme yapılmazsa 2026 yılında da aynı tutarın geçerli olması bekleniyor.

Buna göre emekliler yıl içinde iki bayramda toplam 8 bin TL ikramiye alabilecek.

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise hisse oranına göre ödeme alacak:

%50 hisse sahipleri: 2 bin TL

%75 hisse sahipleri: 3 bin TL

Yetim maaşı alanlar: 1 bin TL

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek gruplar şöyle:

SGK’dan emekli aylığı alanlar

65 yaş aylığı alan vatandaşlar

Vazife malulleri

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören siviller

ÖDEMELER HANGİ TARİHLERDE YATACAK?

SGK tarafından açıklanan uygulamaya göre emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sigorta koluna göre farklı günlerde gerçekleştiriliyor.

İlk ödemelerin SSK (4A) emeklileri için başlaması, ardından Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerine aktarılması bekleniyor.

Planlamaya göre ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında emeklilerin maaş aldığı bankalardaki hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Alanya’da birçok emekli için bu ödeme özellikle bayram alışverişi açısından önem taşıyor. Pazara çıkarken, torunlara harçlık verirken… emeklilerin gözü kulağı bu ikramiyede.

Takvim kesinleştiğinde SGK tarafından resmi açıklama yapılacak.