Antalya Manavgat'ta tersanede çıkan tekne yangını kısa süreli paniğe yol açtı. Örnek Mahallesi Kum mevkisinde bulunan bir tersanede bağlı halde duran gulet tipi gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TERSANEDEKİ TEKNE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak yangının etkisiyle gulet tipi gezi teknesinde büyük çapta hasar oluştu. İlk belirlemelere göre tekne kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Bir tersane çalışanı olay sırasında yoğun duman çıktığını fark ettiklerini söyledi. “Bir anda duman yükseldi. Ne olduğunu anlamadan alevler büyüdü,” dedi.

Bölgede çalışan bazı kişiler ise yangının sabah saatlerinde çıktığını, teknenin kısa sürede alevlere teslim olduğunu dile getirdi. Kıyıda duran teknelerin birbirine yakın olması nedeniyle kısa süreli endişe yaşandı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bir süre sonra tersane çevresinde hayat normale döndü ama teknenin geriye kalan görüntüsü…

Olayla ilgili inceleme sürüyor.