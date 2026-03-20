Antalya’nın Finike açıklarında 14 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciasında en çok merak edilen sorulardan biri, ölenlerin nereden geldiği oldu. Resmi açıklamalara göre yaşamını yitirenlerin Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu bildirildi.

Antalya açıklarında günlerdir konuşulan göçmen faciasıyla ilgili yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Finike açıklarında 6’sı çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası gözler hem soruşturmaya hem de resmi açıklamalara çevrildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir araya geldiği programda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

14 CANSIZ BEDEN NEREDEN GELİYORDU?

Olayla ilgili kamuoyunda “Antalya’da bulunan 14 cansız beden nereden geliyordu?” sorusu öne çıktı. Resmi açıklamalarda, hayatını kaybeden kişilerin Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu bilgisi yer aldı. Ancak göçmenleri taşıyan botun hangi ülkeden ya da hangi kıyı hattından hareket ettiğine dair resmi kaynaklarda net bir kalkış noktası paylaşılmadı.

Burada kritik ayrım şu: Ölen kişilerin uyruğu belli, ama botun çıkış noktası soruşturma dosyasının ilerleyen aşamalarında netleşecek gibi görünüyor. Akdeniz’de bu tür rotalar çoğu zaman insan kaçakçılığı ağları üzerinden kurulduğu için, güzergâh bilgisi de adli süreçle birlikte ortaya çıkıyor. Yani şu an için eldeki net bilgi, 14 kişinin Afganistan uyruklu olduğu.

FİNİKE AÇIKLARINDA NE OLMUŞTU?

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen yüksek süratli lastik bottaki düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda facia yaşandı. Olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi kurtarıldı ya da yakalandı. 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Bir yanda deniz, bir yanda kaçış telaşı. Sonrası zaten ağır. Antalya kıyılarında son yıllarda düzensiz göç haberleri zaman zaman gündeme geliyor ama bu olay, can kaybının büyüklüğü nedeniyle ayrı bir yerde duruyor.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN “MAVİ VATAN” VURGUSU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuşmasında deniz güvenliğinin sadece sınır hattı meselesi olmadığını, aynı zamanda insan hayatı, çevre güvenliği ve kamu düzeni açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi.

Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçle mücadelede kritik rol oynadığını belirterek, “Hem kaçakçı şebekelerine darbe vurulmakta hem de tehlikeye düşen insanların hayatı korunmaktadır” ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Facianın ardından adli soruşturma başlatılırken, olayın organizasyon ayağına ilişkin inceleme de devam ediyor. İnsan kaçakçılığı organizasyonlarının özellikle Akdeniz hattında kurduğu riskli geçişler, sadece güvenlik değil, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir tablo ortaya çıkarıyor.

Alanya’dan bakınca da haber uzak görünmüyor. Çünkü Antalya kıyı bandında yaşanan her güvenlik olayı, turizmden sahil güvenliğine, kamu düzeninden yerel hassasiyete kadar geniş bir alanı etkiliyor. Birkaç saatlik deniz hattı bazen onlarca hayatın sonu olabiliyor. Ve evet, en ağır kısmı da bu.