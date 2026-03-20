Antalya Muratpaşa’da falezlerde otururken dengesini kaybeden 38 yaşındaki Gizem İşken, yaklaşık 30 metreden düşerek yaşamını yitirdi. Olay bölgede büyük üzüntü yarattı.

FALEZLERDE OTURURKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olay, bölgede bulunan vatandaşları derinden etkiledi. Edinilen bilgilere göre 38 yaşındaki Gizem İşken, Tevfik Işık Caddesi üzerindeki falezlerde manzara izlemek için oturdu.

Bir süre sonra dengesini kaybeden İşken, yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. O anı gören çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak arama kurtarma çalışması başlattı.

İşken, ekipler tarafından bot yardımıyla sudan çıkarılarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINI KAYALARA ÇARPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İlk incelemelere göre Gizem İşken’in düşme sırasında başını kayalara çarptığı ve bu nedenle olay yerinde yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Falezler… Antalya’da herkesin bildiği, çoğu zaman sadece manzara izlemek için gidilen yerler. Ama bir anlık dengesizlik… gerisi yok.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, İşken’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yoldan geçen bir kişi “Bir anda bağrış oldu, herkes koştu… ama çok geçti” dedi. Sonrası zaten sessizlik.