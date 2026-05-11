Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Elif Özer Küçük ile 7,5 aylık kızı Gökçe, doğal halleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan anne-kız ikililerinden biri haline geldi. Günlük yaşamlarından paylaşılan videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, anne ve kızının sıcak görüntüleri büyük ilgi gördü.

30 yaşındaki Elif Özer Küçük ile eşi Hüseyin Küçük’ün kızları Gökçe’nin özellikle gezmeyi seven ve sürekli hareket halinde olmak isteyen tavırları, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Anne Özer’in, eşine kızının günlük hallerini göstermek amacıyla çektiği videoları paylaşmasıyla başlayan süreç, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

KÜÇÜK GÖKÇE SÜREKLİ YENİ YERLER KEŞFEDİYOR

Gökçe’nin aynı pozisyonda uzun süre kalmak istemediğini anlatan Elif Özer Küçük, kızını sık sık dışarı çıkardığını söyledi. Kızını sırtına alarak doğayla iç içe vakit geçirdiklerini belirten Özer, her gün birlikte yeni yerler keşfettiklerini ifade etti.

Elif Özer Küçük, “Aynı pozisyonda kalmak istemeyen bir bebek. Onu sürekli gezdirmek ve yeni şeyler keşfetmek zorundayız. Bu yüzden köye geldik. Havanın güzel olduğu günlerde sabah, öğle ve akşam dışarı çıkarıyorum. Hiçbir anı kaçırmıyoruz” dedi.

ANNELİĞİN EN DOĞAL HALİ

Paylaşımların bu kadar ilgi görmesinden memnun olduğunu dile getiren Elif Özer Küçük, anneliğin hayatındaki en özel deneyimlerden biri olduğunu söyledi. Kızının ihtiyaçlarını anlamanın ve onunla birlikte büyümenin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirtti.

“Annelik insana doğduğu andan itibaren yüklenen bir sorumluluk. Onun ihtiyaçlarını anlayıp karşılık vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu durumdan çok mutluyum. Kızımla birlikte daha güzel yerlere gitmek ve onunla güzel bir hayat yaşamak istiyorum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEBESSÜM OLUŞTURDU

Antalyalı anne ve minik kızının içten görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle Gökçe’nin meraklı ve hareketli tavırları, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Gündoğmuş’un doğal güzellikleri arasında geçen bu samimi anlar, annelik sevgisinin ve çocukla geçirilen sade zamanların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.