CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından Böcek’in yeniden Antalya Adliyesi’ne getirildiği ve savcılığa ek ifade verdiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında adı geçen oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de yeniden ifade verdiği belirtildi.

8 SAATİ AŞAN İFADE SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre ifade işlemleri 10 Mayıs Pazar günü saat 18.35’te başladı. Savcılık binasında yapılan işlemler sabaha karşı 03.00’e kadar sürdü. Böylece baba ve oğlun ifade süreci toplamda yaklaşık 8 saat 25 dakika devam etti.

İfade sırasında soruşturma dosyasında yer alan iddialar, mali hareketler, çeşitli deliller ve soruşturma kapsamında değerlendirilen bazı işlemlerle ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi.

ÖNCE OĞLU SONRA MUHİTTİN BÖCEK

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alındı. Daha sonra Muhittin Böcek savcılık makamına çıkarıldı.

Her iki şüphelinin de avukatları eşliğinde ayrıntılı beyanda bulunduğu kaydedildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ve yeni ifadelerin dosyaya ek delil olarak değerlendirileceği öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIK SÜRECİ

Gökhan Böcek’in daha önce de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir süreçte etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği belirtilmişti. Son gelişmeyle birlikte Antalya’daki dosyada da etkin pişmanlık haberi bomba gibi düştü.

Şu ana kadar savcılık tarafından Muhittin Böcek’in ifadelerinde hangi detayları anlattığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Dosyadaki soruşturma süreci ise devam ediyor.

Antalya rüşvet soruşturması etkin pişmanlık süreci ile ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.