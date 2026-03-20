Alanya’da 20-24 Mart 2026 tarihleri arasında yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Tahminlere göre bayram boyunca hava serin seyredecek, yağmur ise tamamen kesilmeyecek.

Alanya bayram hava durumu 2026 başlığında araştırılan tablo netleşti. Meteoroloji verilerine göre ilçede 20 Mart Cuma'dan 24 Mart Salı'ya kadar her gün yağmur veya sağanak geçişi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 13-15 derece bandında kalırken, gece saatlerinde 7-10 derece aralığı öne çıkıyor. Bu nedenle "Alanya'da yağmur duracak mı" sorusuna kısa yanıt şu: Bayram sürecinde yağış tamamen çekilmiyor, zaman zaman etkisini azaltarak devam ediyor.

BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ GÖRÜNÜYOR

5 günlük tahminde 20 Mart Cuma günü yer yer sağanak, 21 Mart Cumartesi hafif yağmur, 22 Mart Pazar sağanak yağış, 23 Mart Pazartesi ve 24 Mart Salı ise yeniden yer yer sağanak beklentisi yer alıyor. Tahmin tablosu, Alanya’da bayram tatili boyunca şemsiyenin elde tutulacağı bir hava düzenine işaret ediyor. Özellikle dışarıda plan yapacakların kısa süreli açmalara aldanmadan hazırlıklı olması gerekiyor.

Bir de şu var; Alanya’da yağmur bazen saatlerce sertleşmiyor ama gün içine yayılıp plan bozabiliyor. Sahile inen, mezarlık ziyareti yapacak ya da aile buluşmasına çıkacak çok kişi için asıl mesele tam da bu.

SICAKLIK YÜKSELMEYECEK

Tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar 13 ila 15 derece arasında değişiyor. En düşük sıcaklıklar ise 7-10 derece bandında. Mart ayı için çok sert bir soğuk görünmese de, yağış ve nemle birlikte hissedilen hava daha serin olabilir. Sabah erken saatlerde ve akşam üzeri dışarı çıkacakların ince kıyafetle yetinmemesi gerekiyor. Alanya mart 2026 sıcaklık aramalarında öne çıkan tablo da bu yönde.

KUVVETLİ YAĞIŞ İHTİMALİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgesel değerlendirmesinde Antalya'nın doğu ilçeleri için 20 Mart'ta yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi paylaşıldı. Alanya için anlık resmi uyarı tablosunda ise mevcut durumda renk kodlu bir meteorolojik alarm görünmüyor. Yani geniş çaplı bir uyarı yok, ancak ani yağış geçişleri yine de dikkat gerektiriyor.

YAĞMUR DURACAK MI?

Kısa vadeli tahminlere bakıldığında, 24 Mart Salı gününe kadar yağışın tamamen sona erdiği bir gün görünmüyor. Hava bazı saatlerde açabilir ama genel tablo yağışlı. Bu yüzden bayram boyunca açık ve kuru bir hava bekleyenler için haber çok iç açıcı değil. Hele özellikle.

Alanya'da bayramda yola çıkacakların kaygan zemin, görüş düşüşü ve kısa süreli su birikintilerine karşı dikkatli olması; açık alanda uzun süre vakit geçireceklerin ise yağmura uygun plan yapması gerekiyor.