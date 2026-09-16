TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kepezspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesinde Karaman FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Karaman Stadyumu'nda oynanan ve beş gole sahne olan karşılaşmayı Antalya ekibi 3-2 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Akdeniz Manşet'te yayımlanan habere göre, kırmızı-beyazlılar deplasmanda aldığı bu galibiyetle kupada yoluna devam ediyor.

Mücadelede Kepezspor'a galibiyeti getiren golleri iki kez fileleri havalandıran Barışcan Altunbaş ve Turan Demirci kaydetti. Ev sahibi Karaman FK'nin sayıları ise Bedirhan Akbaba ile Cem Aktaş'tan geldi. Karşılaşma boyunca sertlik düzeyi zaman zaman artarken, Kepezspor forması giyen oyuncular maç boyunca toplam beş sarı kart gördü.

İKİNCİ TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kupada ikinci eleme turuna yükselme başarısı gösteren Kepezspor'un yeni rakibi, 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi ile netleşecek. Turnuva takvimine göre, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Antalya temsilcisi, lig mücadelesinin yanı sıra kupa mesaisinde de ilerleyişini sürdürmeyi planlıyor.