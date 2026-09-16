İstanbul’un Avcılar ilçesinde D-100 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Seyir halindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 Karayolu’nun Avcılar kesiminde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KONTROLDEN ÇIKIP DUVARA ÇARPTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, bir iş yerinin giriş kısmında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri de olası yaralanmalara karşı olay yerinde çalışma yaptı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kaza nedeniyle midibüste ve çarpmanın meydana geldiği noktada hasar oluşurken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

Polis ekiplerinin kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla başlattığı inceleme devam ediyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.