Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Çatacık Kızıl Geyik Üretme Çiftliği'nde 38 yıl çobanlık yapan Zekeri Soğuk, bir geyiğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Aktarılan bilgilere göre, 2024 yılında gerçekleşen olayın ardından hastaneye kaldırılan Soğuk, geçirdiği nörolojik rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldı.

Saldırı sırasında sol gözünden darbe alan bakıcı, 10 ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı ve yaklaşık iki yıl tedavi gördü. Beyin zarı iltihaplanması teşhisi konulan Soğuk, sol gözünde görme kaybı yaşadı. Konuşmakta güçlük çeken Soğuk, ormanda çalışırken sol tarafından darbe aldığını ve uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Elim ayağım tutmuyor" ifadelerini kullandı.

VALİ YILMAZ'DAN AİLEYE ZİYARET

Engelliler Haftası dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zekeri Soğuk ve yüzde 95 zihinsel engelli kızı Mediha Soğuk'u evlerinde ziyaret etti. Vali Yılmaz, Soğuk'un çocukluğundan bu yana geyiklerle ilgilendiğini ve yaşadığı olayın ardından engelli durumuna düştüğünü aktardı. Her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Yılmaz, ailenin her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

YABAN HAYATI BAKICILIĞININ RİSKLERİ NELER?

Çatacık Kızıl Geyik Üretme Çiftliği gibi yaban hayatı koruma alanlarında çalışan personelin mesleki riskleri uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Yaban hayvanlarının evcilleştirilememesi ve doğal içgüdülerini korumaları, uzun yıllar onlara bakan kişiler için bile öngörülemeyen güvenlik tehditleri oluşturabiliyor. Bu tür tesislerde görev alan personelin düzenli olarak iş sağlığı ve yaban hayatı davranış eğitimlerinden geçmesi büyük önem taşıyor.