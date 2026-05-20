Trabzon'da henüz 15 yaşında fındık bahçesinde köpeği ile gezerken yorgun mermi yüzünden hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın adalet arayışı beş yıldır sürüyor.

5 Nisan 2026 tarihinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşen baba, o görüşmeden sonraki süreci gazeteci yazar Ahmet Külekçi ile paylaştı. Geçmiş dönemlere nazaran zanlının bulunmasına yönelik çok daha umutlandıklarını belirten baba Mustafa Atıcı; "İnşallah adım adım sonuca gidiyoruz, çember daralıyor. Yavruma bu kötülüğü yapan cezasız kalmayacak, başka Emir'ler ölmeyecek" şeklinde konuştu.

İşte baba Mustafa Atıcı'nın açıklamaları;

EVLADIMIZ 5 YILDIR TOPRAK ALTINDA, ZANLI NEREDE?

"11 Ağustos 2021 tarihinde Trabzon Ortahisar ilçesi Yeşilbük Mahallesi'nde fındık bahçesinde köpeği ile gezerken nereden geldiği belli olmayan ve başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle 15 yaşında hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyiz. Olayın üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen fail ile alakalı herhangi bir somut delile ulaşılamadı; evladımız 5 yıldır toprak altında yatarken, faili elini kolunu sallayarak geziyor. Bu, aile olarak acımızı daha da katlıyor.

BAKAN BEY BİZE UMUT OLDU

Adalet Bakanı sayın Akın Gürlek ile 5 Nisan 2026 tarihinde görüştüm. Sağ olsun çok ilgilendi. Bu dosya artık 'olası kasıt ile öldürmek' cezası ile bakılıyor, ona göre iz takibi yapılıyor. Önemli, ciddi gelişmeler var, çember daralıyor. Savcılık ve Jandarmamız daha titiz, daha duyarlı. Buradan bir sonuca gitmeliyiz artık. Başka canlar, başka Emir'ler ölmesin; yorgun kurşun meselesi tarihe karışsın; kimse buna cesaret edemesin, kafasına göre sağa sola silah sıkmasın.

YAKALANACAK VE HAK ETTİĞİ CEZAYI BULACAK, İNANIYORUM

Evladımızın katilinin bir an önce yakalanıp hak ettiği cezayı alması ve bu cezanın aynı zamanda caydırıcı olmasını bekliyoruz. Yorgun mermi adı verilen bu garabetin daha fazla can yakmadan ortadan kaldırılmasını umuyoruz."