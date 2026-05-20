Türkiye’nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya, Mayıs ayının sıcak günlerinde bu kez ani hava değişimiyle dikkat çekti. Öğle saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, güneşli havaya alışan vatandaşlar ile turistleri hazırlıksız yakaladı.

Antalya’nın dört mevsimi aynı gün içinde yaşatabilen iklim yapısı, bir kez daha kendini gösterdi. Sabah saatlerinde açık ve sıcak bir havanın hakim olduğu kentte, öğle saatlerine doğru gökyüzü kısa sürede kapandı ve ardından kuvvetli yağış başladı.

VATANDAŞLAR ŞEMSİYELERE VE SAÇAK ALTINA SIĞINDI

Meteorolojik gelişmeleri takip ederek dışarı çıkan bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri şemsiyelerle yağıştan korunmayı başardı. Ancak hazırlıksız yakalanan çok sayıda kişi, montlarını başlarına geçirerek ya da iş yerlerinin ve binaların saçak altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Özellikle kent merkezinde yürüyüş yapan turistler ile sahil çevresinde bulunan tatilciler, kısa süreli dolu yağışı karşısında şaşkınlık yaşadı.

YAĞIŞ YAKLAŞIK 15 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan sağanak ve dolu, zaman zaman görüş mesafesini de azalttı. Yağışın ardından kentte bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıkta kısa süreli düşüş yaşandı.

ANTALYA’NIN DEĞİŞKEN HAVASI BİR KEZ DAHA KENDİNİ GÖSTERDİ

Mayıs ayında deniz sezonunun başladığı Antalya’da yaşanan ani yağış, kentin değişken hava koşullarını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle açık havada plan yapan vatandaşlar ve tatilciler, gün içerisinde meteoroloji uyarılarını takip etmenin önemini bir kez daha hatırladı.

Turizm sezonunun hız kazandığı Antalya’da, kısa süreli yağışın ardından günlük yaşam normale dönerken, kentte bulutlu hava etkisini sürdürdü.