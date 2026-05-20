Beşiktaş Kulübü, futbol A takımında başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda beklenen atamayı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, futbol direktörlüğü görevine tecrübeli spor adamı Önder Özen getirildi.

Kulübün resmi iletişim kanallarından yayımlanan duyuruda, bu hamlenin takımın genel stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, Özen'e yeni görevinde başarı dilekleri iletilerek kararın kamuoyunun bilgisine sunulduğu aktarıldı.

İKİNCİ ÖNDER ÖZEN DÖNEMİ

Tecrübeli futbol adamı, siyah-beyazlı camiaya yabancı bir isim değil. Önder Özen, Beşiktaş'taki ilk mesaisini Fikret Orman'ın başkanlık koltuğunda oturduğu 2013-2014 sezonunda yapmıştı.

İLK DÖNEMİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

O yıllarda da benzer bir sportif planlama süreciyle göreve gelen Özen, takımın başına teknik direktör olarak Slaven Bilic'in getirilmesinde kilit rol oynamıştı. Transfer operasyonlarını ve kadro mühendisliğini bizzat yürüten Özen'in ilk dönemi, kulübün saha içi organizasyonunun yeniden şekillendiği bir süreç olarak biliniyor. İkinci Özen döneminde de benzer şekilde geniş çaplı bir futbol aklı oluşturulması ve transfer politikalarının tek merkezden yönetilmesi bekleniyor.