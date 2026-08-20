Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan ve kentin sinema hafızasını barındıran Behlül Dal Sinema Müzesi, Ekim 2024 itibarıyla kapılarını tekrar açtı. İlk olarak 2013 yılında hizmete giren ancak ilerleyen süreçte kapatılan müze, yeniden projelendirilerek faaliyete geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre, yaklaşık 125 yıllık tarihi bir yapıda hizmet veren mekan, Türk sinemasının gelişimini ziyaretçilere sunuyor.

KİŞİSEL KOLEKSİYON GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Adını aldığı Behlül Dal’ın kişisel arşivinden önemli parçalara ev sahipliği yapan müzede; eski film afişleri, set ekipmanları ve kamera arkası objeleri yer alıyor. Sergilenen materyaller, beyazperdenin yalnızca izleyiciye yansıyan yüzünü değil, filmlerin üretim aşamalarındaki teknik detayları da aktarıyor.

KENTİN FESTİVAL GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Antalya'nın köklü festival kültürünü ve sanatsal kimliğini yansıtan müze, geçmişin sinema mirasını yeni nesillere aktarmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, tarihi binanın atmosferi eşliğinde Türk sinemasının yıllar içindeki değişimini dönemsel materyaller üzerinden inceleme imkanı buluyor.