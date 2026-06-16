Artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belediye sosyal tesislerindeki fiyat politikaları tartışma konusu oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ ile Isparta Belediyesi işletmeleri arasındaki fiyat uçurumu kamuoyunun dikkatini çekiyor.

İki kent arasında yaklaşık 130 kilometrelik mesafe ve ortalama 2 saatlik yolculuk süresi bulunmasına rağmen, temel içecek bedellerinde büyük farklılıklar göze çarpıyor. Antalya Körfez'in aktardığına göre, Antalya'daki EKDAĞ tesislerinde küçük çay 20 TL, duble çay 35 TL'den satılıyor. Buna karşılık Isparta Atatürk Parkı'nda bardak çay 2 TL, fincan çay ise 7 TL seviyesinden hizmete sunuluyor. Bu verilere göre Antalya'da küçük çay Isparta'ya kıyasla 10 kat, büyük çay ise 5 kat daha yüksek bedelle tüketiciye ulaşıyor.

DİĞER İÇECEKLERDEKİ FİYAT FARKI NE DURUMDA?

Fiyat farklılıkları yalnızca çay ile sınırlı kalmıyor. Antalya'da 60 TL olan Türk kahvesi Isparta'da 30 TL, filtre kahve ise Antalya'da 120 TL iken Isparta'da 70 TL'den satılıyor. Soğuk içeceklerde de benzer bir tablo bulunuyor. Antalya tesislerinde ayran 60 TL, su 20 TL, limonata 100 TL, gazlı içecekler ve meyve suları 80 TL olarak fiyatlandırılıyor. Aynı ürünler Isparta'da sırasıyla 15 TL, 10 TL, 30 TL ve 45 TL'den alıcı buluyor.

ANTALYA TESİSLERİNDE YEMEK FİYATLARI NE KADAR?

Yiyecek menülerinde de Antalya'daki sosyal tesis fiyatları güncel ekonomik şartlara göre şekillenmiş durumda. EKDAĞ işletmelerinde kahvaltı tabağı 475 TL, simit kahvaltı 275 TL, sade simit 25 TL olarak listeleniyor. Tost çeşitlerinden kaşarlı tost 170 TL, sucuklu tost 180 TL, karışık tost 220 TL bedelle satılıyor. Ayrıca sigara böreği ve patates kızartması 170 TL'den, EKDAĞ ızgara köfte ve tavuk ise 400 TL'den satışa sunuluyor.

SOSYAL TESİS FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyonist ortamda özel işletmelerin fiyat artışları, dar ve orta gelirli vatandaşları doğrudan kamu kurumlarının ve belediyelerin sosyal tesislerine yönlendiriyor. Alanya başta olmak üzere Antalya'nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin fiyatlandırmasını yakından takip ediyor. İki komşu il arasında aynı kamu hizmeti anlayışıyla sunulan ürünlerdeki bu derin fiyat farkı, yerel yönetimlerin maliyet hesaplamaları ve sübvansiyon politikalarındaki farklılıkları göz önüne seriyor.