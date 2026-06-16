Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kamuoyunda Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde bulunan metruk binaların yıkımına hız verildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün son dönemde artırdığı güvenlik tedbirleriyle eş zamanlı yürütülen çalışmalar sonucunda, tehlike arz eden onlarca yapı iş makineleriyle ortadan kaldırıldı.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü bu faaliyetler, bölgede uzun süredir devam eden asayiş sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor. Yıkılan binaların özellikle yasaklı madde kullanan şahıslar tarafından mesken tutulduğu, bu durumun da mahalle sakinleri için ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu ifade edildi.

MUHTARDAN EMNİYET VE BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, yıkımların suç unsurlarına zemin hazırlayan ortamları büyük ölçüde yok ettiğini vurguladı. Vatandaşların artık kendilerini daha huzurlu hissettiğini belirten Genbeş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve bölgede yoğun çaba harcayan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti. Bölge halkı da çevreye yayılan görüntü kirliliğinin ve güvenlik endişelerinin azalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ZEYTİNKÖY'DEKİ DÖNÜŞÜM NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya'nın merkez ilçelerinden olan ve geçmişten bu yana çeşitli asayiş olaylarıyla gündeme gelen Zeytinköy bölgesi, bu tür yıkım ve denetim faaliyetleriyle fiili bir kentsel dönüşüm sürecinden geçiyor. Metruk yapıların fiziki olarak ortadan kaldırılması, sadece anlık güvenlik zafiyetlerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda mahallenin sosyal yapısının iyileştirilmesine ve suç oranlarının uzun vadede düşürülmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Yetkililer, mahalle genelinde risk oluşturan diğer kullanılmayan yapıların tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından tehlike arz ettiği kesinleşen yeni adreslerde de kontrollü yıkımların devam edeceği öğrenildi. Bu operasyonların bitmesiyle birlikte, Zeytinköy çevresinde kapsamlı kentsel düzenleme ve çevre iyileştirme projelerinin gündeme alınması bekleniyor.