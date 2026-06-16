KGM tarafından yayımlanan güncel yol durum bültenine göre, Antalya-Alanya güzergahında gece saatlerini kapsayan üstyapı onarım çalışmaları başlatıldı. 10 Haziran 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya konulan gece mesaisi nedeniyle, bu hattı kullanacak sürücülerin güzergahtaki değişikliklere karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Çalışmalar, Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25'inci kilometreleri arasındaki bölümde yürütülüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin aktardığına göre, bakım işlemleri süresince bölünmüş yolun her iki istikametinde de birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR HANGİ SAATLERDE YAPILIYOR?

Asfalt yenileme ve üstyapı onarım işlemleri, bölgedeki gündüz trafiğini aksatmamak adına her gün 22.00 ile 06.00 saatleri arasına planlandı. İlgili kurumlar, gece seyahat edecek sürücülerin çalışma alanlarına yaklaşırken trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymalarını, belirlenen hız limitlerini aşmamalarını talep ediyor.

BÖLGE TRAFİĞİNE OLASI YANSIMASI NEDİR?

Özellikle Alanya ve Antalya Havalimanı arasında gece uçuşları için yolcu transferi yapan turizm araçları ile ticari sevkiyat sürücülerinin, tek şeride düşen yoldaki muhtemel yavaşlamaları dikkate alarak seyahat sürelerini yeniden planlaması önem taşıyor. Daralan yol kesimlerinde oluşabilecek kısa süreli yoğunluklara karşı sürücülerin yola çıkış saatlerinde tedbirli davranması tavsiye ediliyor.