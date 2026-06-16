Haziran 2026 dönemi itibarıyla konut ve iş yerleri için geçerli olacak yasal tavan kira artış oranı yüzde 32,24 olarak açıklandı. Yüksek konut talebi ve göç dalgaları nedeniyle Türkiye ortalamasının çok üzerinde kira bedellerine sahip olan Antalya'da, bu yeni oran kiracılar için ciddi bir ek maliyet anlamına geliyor.

Antalya Kiracılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİRA-DER) Başkanı Cengiz Kul'un yaptığı açıklamalara göre, belirlenen yasal sınır bölgedeki mevcut yüksek fiyatlarla birleştiğinde ağır sonuçlar doğuruyor. Kul, halihazırda 30 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın, yeni artış oranıyla birlikte yaklaşık 9 bin 672 lira ek yükle karşılaşacağını ve aylık ödemesinin 39 bin 672 liraya çıkacağını aktardı.

MAAŞLAR KİRA ARTIŞINA YETİŞEMİYOR

Açıklanan enflasyon ve zam oranlarının kağıt üzerinde kaldığını, ancak vatandaşın bunu doğrudan cebinden eksilen para olarak hissettiğini vurgulayan Kul, sabit gelirlilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Asgari ücretli ve emekli maaşlarının aynı oranda artmadığını belirten KİRA-DER

Başkanı, insanların gelirlerini fatura ve temel gıda ihtiyaçları arasında paylaştırmakta zorlandığını ifade etti.

ANTALYA VE İLÇELERİNDE BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR MU?

Turizm hareketliliği ve yabancı yerleşimi nedeniyle Antalya merkezinin yanı sıra Alanya, Manavgat gibi kıyı ilçelerinde de kira bedelleri uzun süredir erişilebilirlik sınırının ötesinde yer alıyor. Bölgedeki yüksek taban fiyatlara uygulanan yüzde 32,24'lük yasal artış, yerel halkın barınma krizini daha da derinleştiriyor.

Barınma hakkının temel bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Kul, kiracıları koruyacak sürdürülebilir ve kalıcı konut politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Aksi takdirde, kira kaynaklı sosyal sorunların ve mağduriyetlerin bölge genelinde artarak devam edeceği uyarısında bulunuldu.